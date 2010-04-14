Юные горнолыжники завтра соревнуются на Белой
14 апреля 2010, 16:08СпортArtem
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15 апреля на горе Белая пройдут открытые соревнования по горнолыжному спорту «Тагильские подснежники».
В них примут участие юноши и девушки 1999-2000 годов рождения и младше. Соберутся спортсмены Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Качканара, Кировграда и других городов Свердловской области. Соревнования проводятся в дисциплине гигантский слалом. Церемония открытия состоится в 10.00.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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