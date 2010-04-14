Юные горнолыжники завтра соревнуются на Белой

В них примут участие юноши и девушки 1999-2000 годов рождения и младше. Соберутся спортсмены Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Качканара, Кировграда и других городов Свердловской области. Соревнования проводятся в дисциплине гигантский слалом. Церемония открытия состоится в 10.00.