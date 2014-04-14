Алексей Обыденнов – Чемпион мира по паралимпийскому велоспорту. Партнер его команды – УВЗ (ФОТО)
Лидер сборной России Алексей Обыденнов стал первым в истории России чемпионом мира по паралимпийскому велоспорту на треке, завоевав сразу две золотые медали. Сначала он одержал победу в гонке преследования на 3 км. Вторым стал американец Джозеф Береньи, третьим – австралиец Дэвид Николас.
Затем Алексей принес России вторую золотую медаль. Обыденнов выиграл индивидуальную гонку на 1 км (1 минута 06,131 секунды). При этом победу россиянин одержал с мировым рекордом. Вторым стал россиянин Сергей Батуков, третьим – бельгиец Дидрик Схелфхаут.
Чемпионат мира по паралимпийскому велоспорту проходит в городе Агуаскальентес (Мексика). В 14 лет Алексей остался без обеих рук в результате несчастного случая, что не помешало ему добиться успехов в спорте. Принял участие в Паралимпийских играх-2012 в Лондоне, где занял пятое место.
Фотографии предоставлены пресс-службой УВЗ
Сегодня Алексей Обыденнов выступает за первую в России паралимпийскую профессиональную велокоманду «Армада», генеральным партнером которой является научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». За эту команду выступает костяк российской паравелосборной.
В своем фейсбуке сразу после победы Алексей Обыденнов поблагодарил корпорацию и ее генерального директора Олега Сиенко за огромную поддержку и веру в успех.
Фотографии предоставлены пресс-службой УВЗ
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