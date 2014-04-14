Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Алексей Обыденнов – Чемпион мира по паралимпийскому велоспорту. Партнер его команды – УВЗ (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Алексей Обыденнов – Чемпион мира по паралимпийскому велоспорту. Партнер его команды – УВЗ (ФОТО)

14 апреля 2014, 14:35Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»