Молодежка тагильской «Уралочки-НТМК» стала победителем Чемпионата России (ФОТО)

Турнир проводится с 2012 года и «Уралочка-НТМК» неизменно становилась чемпионом. За исключением прошлого сезона – тогда золото взял саратовский «Протон», а «уралочки» стали серебряными призерами.

В этом году все вернулось на круги своя – наши спортсменки под руководством хорватского тренера Бориса Брешчича вновь оказались на первой ступени пьедестала. Стоит добавить, что в Молодежной лиге начинали нынешние лидеры основной команды – чемпионки Европы-2015 Ирина Заряжко и Ксения Ильченко.

По итогам сезона, лучшей нападающей стала Екатерина Евдокимова, а лучшая либеро – Ксения Шмакова. Обе волейболистки играют в «Уралочке-НТМК».

Блистает на волейбольной площадке и взрослый состав команды – 8 апреля подопечные Николая Карполя вышли в «Финал Четырех» Российской суперлиги. Главные матчи турнира пройдут 25 и 26 апреля в Москве.

А 18 апреля «уралочки» сыграют в Нижнем Тагиле последний матч в рамках регулярного чемпионата.