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Работник Челябинского тракторного завода, входящего в корпорацию УВЗ, привёз серебряную медаль по кёрлингу из Сочи (ФОТО)
Сюжеты:
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Работник Челябинского тракторного завода, входящего в корпорацию УВЗ, привёз серебряную медаль по кёрлингу из Сочи (ФОТО)

14 апреля 2017, 08:40Спорт
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