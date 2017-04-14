Работник Челябинского тракторного завода, входящего в корпорацию УВЗ, привёз серебряную медаль по кёрлингу из Сочи (ФОТО)
14 апреля 2017, 08:40Спорт
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В чемпионате мира по кёрлингу для слабослышащих, проходившем накануне в Сочи, принял участие работник Челябинского тракторного завода. Спортсмен вернулся с серебряной медалью, передает пресс-служба «Уралвагонзавода».
Александр Пятков работает наладчиком автоматно-механического цеха на ЧТЗ. Кроме него, Южный Урал представляли Юрий Макеев и Олег Даричев, который также работал на тракторном заводе в Челябинске.
Помимо россиян в состязании участвовали команды из Канады, Венгрии, Китая, Польши, США, Украины, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.
Александр регулярно отстаивает честь России в составе сборной команды, куда он попал по итогам первого места на Чемпионате России в 2010 году. В кёрлинг его привел коллега Олег Даричев.
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Фото: пресс-служба УВЗ
Чемпионат запомнился спортсменам дружественной атмосферой и доброжелательностью судей. Игры, по итогам которых наша команда стала второй, получились азартными и пронизанными спортивным духом.
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