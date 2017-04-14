Ребята из детских домов Свердловской области приняли участие в спортивном фестивале в Нижнем Тагиле

Всего в мероприятии соревновались более 180-ти воспитанников из 10-ти детских домов региона. В первом этапе команды показывали творческие номера и работы изобразительного искусства. По итогам двух номинаций в лидеры вышли команды Антоновского, Серова и Верхнего Тагила.

На спортивной площадке безоговорочную победу одержали тагильчане из детского дома №1. Они взяли победу в трех возрастных категориях.

Среди спортсменок лучшими стали представительницы Верхнего Тагила, Серова и Нижнего Тагила (ДД №1).

Абсолютными чемпионами стали спортсмены из Серова, второй результат у Верхнего Тагила, третьи – тагильчане из ДД №1. Победителей поздравляли представители администрации и городской думы Нижнего Тагила. Призеры и участники получили фирменные футболки от партнеров мероприятия.

В следующий раз ребята встретятся в День города в Нижнем Тагиле, передает Управление физической культуры и спорта.