Юный гимназист стал тысячным участником турнира шахматных королей в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Всего в заявке от Гимназии №86 на участие в турнире было 105 человек. Они были распределены по двум группам – ученики 1-4 классов и старшеклассники. Среди начальной школы лучшим стал Данил Жаворонков, вторым – Макар Никитин, третий – Иван Родионов. Короны шахматных короля и королевы получили пятиклассник Андрей Шатун и ученица девятого класса Алёна Сувернёва.