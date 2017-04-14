Юный гимназист стал тысячным участником турнира шахматных королей в Нижнем Тагиле (ФОТО)
14 апреля 2017, 08:50Спорт
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В нижнетагильских школах продолжаются турниры шахматных королей. Накануне был преодолен тысячный рубеж по количеству участников. Тысячным счастливчиком стал Кирилл Гуль из Гимназии №86.
Сюжеты: Нижний Тагил
Школьник получил в подарок книгу по истории шахмат в Нижнем Тагиле «На пути к шахматным вершинам», сообщает пресс-служба Шахматно-шашечного центра.
Всего в заявке от Гимназии №86 на участие в турнире было 105 человек. Они были распределены по двум группам – ученики 1-4 классов и старшеклассники. Среди начальной школы лучшим стал Данил Жаворонков, вторым – Макар Никитин, третий – Иван Родионов. Короны шахматных короля и королевы получили пятиклассник Андрей Шатун и ученица девятого класса Алёна Сувернёва.
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Фото: Шахматно-шашечный центр Нижнего Тагила
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