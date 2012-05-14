Аршавин – капитан сборной России по футболу

Теперь решается вопрос, кто будет вратарем. Выбор стоит между Игорем Акинфеевым,Антоном Шуниным и Вячеславом Малофеевым.

Аршавин - достойный вариант для такой должности. Он является заслуженныммастером спорта, играет на позициях второго нападающего, плеймейкера,атакующего полузащитника. Стоит отметить, что он занял шестое место вголосовании на лучшего игрока и вручение награды «Золотой мяч» по версиижурнала «France Football».