Сборная России по хоккею в шестой раз стала победителем. На этот раз разгромлены чехи
14 мая 2012, 16:11Спорт
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Чемпионат мира по хоккею проходит для сборной России более чем удачно. Матч в Стокгольме завершился со счетом 2:0, россияне вновь одержали верх.
Шайбы были забиты в первом и третьем периодах, причем на первых минутах. Счет открылся на 24-й секунде благодаря Александру Перегожину после паса Ильи Никулина.
Второй, победный гол случился на 44 секунде последнего периода. Евгений Малкин поразил ворота чехов с паса Александра Попова.
Впереди у России последняя игра группового этапа, встреча с командой Италии.
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