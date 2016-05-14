В Нижнем Тагиле будет реконструирован каток в Дзержинском районе (ФОТО)

Согласно условиям Всероссийского конкурса, три дворовых катка, которые набрали наибольшее количество голосов в интернет-голосовании, будут отремонтированы. Реконструкция полная, включая перезаливку фундамента и установку новых бортов.

Тагильский каток на улице Володарского набрал более 4-х тысяч голосов и замкнул тройку победителей. Автором заявки стал тагильчанин Юрий Бессонов, который живет рядом с разваливающимся спортивным объектом.

ФОТО: Юрий Бессонов

Новую жизнь каток должен обрести в январе 2017 года. Таким образом, уже этой зимой на катке вновь будут раздаваться детские крики и смех, удары хоккейных клюшек и звонкий лязг коньков.