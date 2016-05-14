В Нижнем Тагиле будет реконструирован каток в Дзержинском районе (ФОТО)
14 мая 2016, 14:10СпортТимофей Данилов
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Каток на улице Володарского стал призером в конкурсе, который проводит один из ведущих косметических брендов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно условиям Всероссийского конкурса, три дворовых катка, которые набрали наибольшее количество голосов в интернет-голосовании, будут отремонтированы. Реконструкция полная, включая перезаливку фундамента и установку новых бортов.
Тагильский каток на улице Володарского набрал более 4-х тысяч голосов и замкнул тройку победителей. Автором заявки стал тагильчанин Юрий Бессонов, который живет рядом с разваливающимся спортивным объектом.
ФОТО: Юрий Бессонов
Новую жизнь каток должен обрести в январе 2017 года. Таким образом, уже этой зимой на катке вновь будут раздаваться детские крики и смех, удары хоккейных клюшек и звонкий лязг коньков.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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