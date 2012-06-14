700 работников ЕВРАЗ НТМК приняли участие в традиционной легкоатлетической эстафете
Это состязание состоит из 10 этапов общей протяженностью 3,5 километров. В этом году 65 команд из разных цехов, подразделений и даже базовых учебных заведений соревновались на главных улицах Тагилстроевского района Нижнего Тагила.
Командытрадиционно были женскими, мужскими и смешанными. Победитель определялся всоответствующих категориях. Так, самыми быстроногими девушками ЕВРАЗ НТМКоказались сотрудницы управления комбината, на втором месте среди женских командоказались МАДОУ «Радость», а на третьем - представительницы управления охраныприродной среды.
Высокоелегкоатлетическое мастерство, взяв «золото» и «серебро», показала командагазоспасательной станции (ГСС) ЕВРАЗ НТМК. Третьими финишировали работники цехапо ремонту основного оборудования. В смешанном забеге первое место досталосьвновь газоспасателям, вторыми прибежали представители управления комбината, а «бронзу»взяли работники Нижнетагильского металлургического завода (филиал ЕВРАЗ НТМК).
Как передаетпресс-служба Администрации города, лучшее время показали экономист ОксанаМарфута (управление комбината) и газоспасатель Антон Панфилов.
Женскаякоманда управления железнодорожного транспорта ЕВРАЗ НТМК, финишировавшая начетвертом месте, получила специальный приз от газеты «Новости «ЕВРАЗа» за волюк победе.
Все победители и призеры легкоатлетической эстафетыполучили почетные кубки, памятные дипломы, медали и подарки.
Фото с официального сайта города
© TagilCity.ru