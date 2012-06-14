700 работников ЕВРАЗ НТМК приняли участие в традиционной легкоатлетической эстафете

Командытрадиционно были женскими, мужскими и смешанными. Победитель определялся всоответствующих категориях. Так, самыми быстроногими девушками ЕВРАЗ НТМКоказались сотрудницы управления комбината, на втором месте среди женских командоказались МАДОУ «Радость», а на третьем - представительницы управления охраныприродной среды.

Высокоелегкоатлетическое мастерство, взяв «золото» и «серебро», показала командагазоспасательной станции (ГСС) ЕВРАЗ НТМК. Третьими финишировали работники цехапо ремонту основного оборудования. В смешанном забеге первое место досталосьвновь газоспасателям, вторыми прибежали представители управления комбината, а «бронзу»взяли работники Нижнетагильского металлургического завода (филиал ЕВРАЗ НТМК).

Как передаетпресс-служба Администрации города, лучшее время показали экономист ОксанаМарфута (управление комбината) и газоспасатель Антон Панфилов.

Женскаякоманда управления железнодорожного транспорта ЕВРАЗ НТМК, финишировавшая начетвертом месте, получила специальный приз от газеты «Новости «ЕВРАЗа» за волюк победе.

Все победители и призеры легкоатлетической эстафетыполучили почетные кубки, памятные дипломы, медали и подарки.

Фото с официального сайта города