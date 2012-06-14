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700 работников ЕВРАЗ НТМК приняли участие в традиционной легкоатлетической эстафете
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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700 работников ЕВРАЗ НТМК приняли участие в традиционной легкоатлетической эстафете

14 июня 2012, 09:37Спорт
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