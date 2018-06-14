Пользователи «Одноклассников» упоминают сборную Португалии чаще других сборных

Внимание российских пользователей «Одноклассников» в первую очередь приковано к ключевому игроку португальской сборной — Криштиану Роналду. Ему и национальной сборной были посвящены 17% проанализированных постов.

На втором месте находится сборная Аргентины (13%) и Лионель Месси. Третье место среди упоминаемых сборных занимают африканские футбольные команды. Пятёрку лидеров замыкают Франция и сборные Азии и Северной Америки.

Доля внимания к российской сборной составляет 11%, сообщает пресс-служба социальной сети. Интерес пользователей прикован к тренеру Станиславу Черкесову и футболистам Артёму Дзюбе, Фёдору Смолову и Александру Головину.