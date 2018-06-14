Пользователи «Одноклассников» упоминают сборную Португалии чаще других сборных
14 июня, 07:05Спорт
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Администрация социальной сети «Одноклассники» провела анализ частоты упоминаний ЧМ-2018 по футболу. В ходе изучения постов оказалось, что пользователи соцсети проявляют большой интерес к сборной Португалии.
Внимание российских пользователей «Одноклассников» в первую очередь приковано к ключевому игроку португальской сборной — Криштиану Роналду. Ему и национальной сборной были посвящены 17% проанализированных постов.
На втором месте находится сборная Аргентины (13%) и Лионель Месси. Третье место среди упоминаемых сборных занимают африканские футбольные команды. Пятёрку лидеров замыкают Франция и сборные Азии и Северной Америки.
Доля внимания к российской сборной составляет 11%, сообщает пресс-служба социальной сети. Интерес пользователей прикован к тренеру Станиславу Черкесову и футболистам Артёму Дзюбе, Фёдору Смолову и Александру Головину.
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