Рой Джонс и Тимати выступили на открытии боксерского форума в Екатеринбурге
Сегодня, 08:06СпортФото: Е1.ru
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Легенда мирового бокса Рой Джонс младший и звезды эстрады выступили в ДИВСе в Екатеринбурге на открытии Международного боксерского форума, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Первый Международный боксерский форум прошел в Сочи в 2018 году. Вторым право принимать масштабное спортивное событие получил Екатеринбург. 13 июня состоялось открытие мероприятия. Среди приглашенных звезд были Тимати, Сергей Бобунец, певица Ханна.
С торжественной речью к присутствующим обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В зале были замечены члены правительства региона и представители бизнес-сообщества.
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16 июня пройдут титульные бои. Также ожидается несколько поединков в женском профильном боксе.
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