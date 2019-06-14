Рой Джонс и Тимати выступили на открытии боксерского форума в Екатеринбурге

Первый Международный боксерский форум прошел в Сочи в 2018 году. Вторым право принимать масштабное спортивное событие получил Екатеринбург. 13 июня состоялось открытие мероприятия. Среди приглашенных звезд были Тимати, Сергей Бобунец, певица Ханна.

С торжественной речью к присутствующим обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В зале были замечены члены правительства региона и представители бизнес-сообщества.