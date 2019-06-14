Слаломисты из Нижнего Тагила выступят на Кубке мира в Лондоне

В конце мая Дмитрий Храмцов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по гребному слалому в командных соревнованиях каноэ-одиночек во Франции, а сейчас находится в Лондоне. Там он и его коллега Никита Губенко тренируются в гребном канале Ли Вэйли, который был построен специально для Олимпийских игр в 2012 году. Атлетам помогает их наставник из тагильской спортшколы «Уралец» — Сергей Салтанов. Другой тренер атлетов — Ольга Гвоздева — будет болеть за подопечных из Нижнего Тагила.

Всегда ждёшь выступлений наших российских спортсменов. С переживанием смотришь гонки и следишь за бегущими на экране квадратиками ворот, вздрагивая на мигающие штрафные очки. Радуешься победам и расстраиваешься поражениям! Это — спорт, это — насыщенная работа, адреналин, триумф побед и горечь поражений — каждого в отдельности и всей команды в целом, поделилась Гвоздева в социальных сетях.

Сам Дмитрий Храмцов признался, что награда во Франции его порадовала, но сейчас он полностью сконцентрирован на подготовке к выступлению в Лондоне.

Я доволен этим результатом. В данный момент желание выступить и показать хороший результат зашкаливает. Секрета никакого нет, трудитесь, вкладывайте душу в то, что вы делаете, живите и наслаждайтесь вашим любимым делом, и тогда результат не заставит себя ждать. Я в это верю,рассказал Храмцов TagilCity.ru.

Также тагильчанин благодарит всех, кто помогает ему на тренировках и поддерживает во время выступлений.

Поблагодарить хочу, в первую очередь, своих родителей, которые привели меня в «Школу гребного слалома», моих тренеров, которые помогают держаться правильного направления, и весь персонал, который когда-либо работал со мной,говорит Дмитрий.