В Екатеринбурге откроют скульптуру Николаю Карполю и «Уралочке»

На открытии будут присутствовать сам Николай Карполь, вдова первого президента России Бориса Ельцина, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, игроки «Уралочки» разных лет.

Скульптура отлита из бронзы, высота композиции — шесть метров. Она представляет собой фрагмент игры, за которой наблюдает знаменитый тренер.