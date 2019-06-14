В Екатеринбурге откроют скульптуру Николаю Карполю и «Уралочке»
Сегодня, 15:18СпортФото: Пресс-служба ДИВСа
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18 июня у ДИВСа в Екатеринбурге состоится торжественное открытие скульптуры в честь легендарного тренера Николая Карполя и волейбольного клуба «Уралочка», сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
На открытии будут присутствовать сам Николай Карполь, вдова первого президента России Бориса Ельцина, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, игроки «Уралочки» разных лет.
Скульптура отлита из бронзы, высота композиции — шесть метров. Она представляет собой фрагмент игры, за которой наблюдает знаменитый тренер.
Скульптор Алексей Чебаненко отметил, что композиция — «дань уважения великому тренеру». Она символизирует движение вверх.
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