В Нижнем Тагиле открыли новый скейт-парк

Новая спортплощадка открылась в парке Победы на ГГМ. На спортивном сооружении площадью 20×35 метров установлено специальное оборудование. В скейт-парк включены восемь элементов. Среди них есть разгонная горка, мэнуал-пэд, наклонная стенка и иные элементы, необходимые райдерам, скутеристам и скейтбордистам.

Площадка построена по инициативе депутата Константина Шведова и при участии мэрии горда и ЕВРАЗа. Обустройство площадки осуществлялось за счет средств и сил муниципалитета, современное оборудование закупил ЕВРАЗ. Совместно в площадку было вложено около 3,8 миллиона рублей.