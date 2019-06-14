В Нижнем Тагиле открыли новый скейт-парк

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14 июня в Нижнем Тагиле состоялось открытие нового скейт-парка. На мероприятие приехал глава города Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новая спортплощадка открылась в парке Победы на ГГМ. На спортивном сооружении площадью 20×35 метров установлено специальное оборудование. В скейт-парк включены восемь элементов. Среди них есть разгонная горка, мэнуал-пэд, наклонная стенка и иные элементы, необходимые райдерам, скутеристам и скейтбордистам.
Площадка построена по инициативе депутата Константина Шведова и при участии мэрии горда и ЕВРАЗа. Обустройство площадки осуществлялось за счет средств и сил муниципалитета, современное оборудование закупил ЕВРАЗ. Совместно в площадку было вложено около 3,8 миллиона рублей.
По различным параметрам — это одна из лучших подобных площадок не только в Нижнем Тагиле, но и в регионе,сообщил Константин Шведов
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