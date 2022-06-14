На Вые в Нижнем Тагиле ведется подготовка к строительству крытого ледового катка

На Вые в Нижнем Тагиле ведется подготовка к строительству крытого ледового катка
На Вые в Нижнем Тагиле ведется подготовка к строительству крытого ледового катка
Сегодня, 17:34СпортЕлена ОзероваФото: 1MI
На Вые Нижнего Тагила начали готовиться к началу стройки крытого катка.

Он будет находиться на улице Красноармейская. В настоящий момент в администрации разыскивают фирму, которая возьмет на себя процесс установки инженерных изысканий за 1,2 млн рублей бюджетных средств. Подрядчика определят через неделю, сообщают «Все Новости».

Каток будет одноэтажным, а его покрытие – искусственным. Землю под него забронировали еще в феврале.

Как только определится стоимость проекта, то средства будут предусматриваться в бюджете, и будет формироваться заявка в область для финансирования. Пока по срокам рано говорить,отметили в пресс-службе администрации.

В настоящий момент «Тагилгражданпроект» готовится к созданию проекта данного спортивного объекта. Но предварительно необходимо изучить рельеф, коммуникации вокруг и проделать ряд других работ. На это у них есть порядка 14 дней.

Предварительно известно, что в одночасье на новом катке кататься смогут около 50 человек.

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