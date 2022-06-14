На Вые в Нижнем Тагиле ведется подготовка к строительству крытого ледового катка

Он будет находиться на улице Красноармейская. В настоящий момент в администрации разыскивают фирму, которая возьмет на себя процесс установки инженерных изысканий за 1,2 млн рублей бюджетных средств. Подрядчика определят через неделю, сообщают «Все Новости».
Каток будет одноэтажным, а его покрытие – искусственным. Землю под него забронировали еще в феврале.
Как только определится стоимость проекта, то средства будут предусматриваться в бюджете, и будет формироваться заявка в область для финансирования. Пока по срокам рано говорить,отметили в пресс-службе администрации.
В настоящий момент «Тагилгражданпроект» готовится к созданию проекта данного спортивного объекта. Но предварительно необходимо изучить рельеф, коммуникации вокруг и проделать ряд других работ. На это у них есть порядка 14 дней.
Предварительно известно, что в одночасье на новом катке кататься смогут около 50 человек.