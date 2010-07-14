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13 представителей "Спутника" получат стипендии за высокие достижения в области спорта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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13 представителей "Спутника" получат стипендии за высокие достижения в области спорта

14 июля 2010, 16:47СпортОльга
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