13 представителей "Спутника" получат стипендии за высокие достижения в области спорта

В числе отмеченных тренеров: заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Казарин, подготовивший в этом году чемпионку мира Марию Савинову, старший тренер отделения тяжелой атлетики клуба Михаил Цепков, тренер по тяжелой атлетике Михаил Хомяков и Заслуженный тренер России по боксу Александр Малышев.

Среди спотрстменов: чемпионка мира-2010 по легкой атлетике Мария Савинова, чемпионка Европы-2009 по легкой атлетике Дарья Сафонова, серебряный призер юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике Татьяна Нияматова, чемпионка Европы по боксу Вера Слугина, серебряный призер чемпионата России по боксу Максим Газизов, призер чемпионатов мира и Европы по тяжелой атлетике Светлана Ульянова, чемпион мира и Европы среди юношей тяжелоатлет Егор Климонов, победитель юниорского чемпионата России по легкой атлетике Илья Охремов, мастер спорта по биатлону Екатерина Крылаткова, мастер спорта по легкой атлетике Мария Серкова.