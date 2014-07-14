Бразилия передала России эстафету чемпионата мира по футболу
На стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро во время финала мирового первенства-2014 состоялась символическая церемония передачи права проведения чемпионата мира от Бразилии к России.
Следующий чемпионат мира пройдет в России с 8 июня по 8 июля 2018 года. В настоящее время завершился ЧМ-2014 в Бразилии. В финальном матче сборная Германии в упорной борьбе обыграла Аргентину со счетом 1:0.
Отметим, что, по версии СМИ, одной из причин, по которой Владимир Путин не посетил Средний Урал во время «Иннопрома», стала именно эта церемония передачи права проведения от главы к главе. В эти дни глава государства находился в Южной Америке на закрытии чемпионата мира по футболу, а 13 июля в Рио-де-Жанейро президент Бразилии Дилма Русеф передал полномочия стране, которая следующей примет спортивное мероприятие.
Добавим, что в России Чемпионат Мира по футболу-2018 пройдет в нескольких городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи (Южный кластер) и, конечно, Екатеринбург.
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