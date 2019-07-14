Тагильская летающая лыжница заняла второе место на Континентальном кубке в Казахстане

В первой попытке Кристина улетела на 84,5 метра, во второй — на 93 метров. Пятое место у её землячки — Алины Бородиной. Тагильчанка Ксения Пискунова — на 12-й строке итогового протокола. Спортсменок тренирует Дмитрий Едомин.

Девочки выполнили свою задачу на 150 процентов. Мы рассчитывали, конечно, на призы, особенно в FIS Cup. Кристина молодец, добавляет. Она отработала на «пять с плюсом». Алина Бородина пока не в такой хорошей форме находится. Ксения Пискунова полностью выполнила свою задачу — набрала важные для неё очки FIS Cup и Континентального кубка. Сейчас она может представлять Россию в национальной группе на Кубке мира зимой,рассказал TagilCity.ru тренер Дмитрий Едомин.