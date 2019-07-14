Тагильская летающая лыжница заняла второе место на Континентальном кубке в Казахстане
18-летнаяя летающая лыжница из Нижнего Тагила Кристина Прокопьева вновь оказалась на пьедестале в казахском городе Щучинске. На этапе Континентального кубка спортсменка показала второй результат. Ранее Прокопьева взяла «серебро» на соревнованиях FIS Cup 11 июля, а 12 июля тагильчанка оказалась третьей.
Соревнования проходили утром в субботу, 14 июля, на трамплине К-90. Воспитанница спортшколы «Аист» Кристина Прокопьева уступила лишь представительнице Норвегии — Гиде Вествольд Хансен. Казашка Валентина Сдержикова расположилась на третьем месте. На состязаниях выступили 17 летающих лыжниц из России, Казахстана, Австрии, Японии, Норвегии, Кореи и Украины.
В первой попытке Кристина улетела на 84,5 метра, во второй — на 93 метров. Пятое место у её землячки — Алины Бородиной. Тагильчанка Ксения Пискунова — на 12-й строке итогового протокола. Спортсменок тренирует Дмитрий Едомин.
Девочки выполнили свою задачу на 150 процентов. Мы рассчитывали, конечно, на призы, особенно в FIS Cup. Кристина молодец, добавляет. Она отработала на «пять с плюсом». Алина Бородина пока не в такой хорошей форме находится. Ксения Пискунова полностью выполнила свою задачу — набрала важные для неё очки FIS Cup и Континентального кубка. Сейчас она может представлять Россию в национальной группе на Кубке мира зимой,рассказал TagilCity.ru тренер Дмитрий Едомин.
Следующие международные старты для тагильчан пройдут в норвежском Лиллехаммере. В августе у атлетов запланирован тренировочный сбор в Сочи.
Напомним, в Казахстане проходят этапы Континентального кубка и FIS Cup среди летающих лыжников.