Нижнетагильская велосипедистка стала третьей в первенстве Тюменской области

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На прошедшем в Тюмени открытом первенстве области по многодневной велогонке нижнетагильская спортсменка завоевала «бронзу» в групповой гонке и стала четвертой в общем зачете.
С 8 по 11 августа в Тюмени проходило Открытое первенство области в многодневной гонке по велоспорту-шоссе.
В групповой гонке на 1-м этапе первенства третье место заняла воспитанница ДЮСШ №4 Нижнего Тагила Ксения Родионова.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В общем зачете Ксения заняла 4-е место, сообщает пресс-служба спортивной школы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей