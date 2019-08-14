В Нижнем Тагиле пройдет областной турнир по хоккею

К участию в турнире заявлены команды хоккейных клубов «Юность» и «Автомобилист» из Екатеринбурга, ХК «Металлург» из Серова и тагильский «Спутник», в котором и начинал карьеру Гусев.

Сергей Гусев родился в Нижнем Тагиле в 1975 году. В 1995 году перешел в НХЛ, где сыграл 89 матчей за Dallas Stars и Tampa Bay Lightning. Сейчас является генеральным менеджером ХК «Югра».