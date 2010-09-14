«Спутник» начал новый сезон с победы

Через 15 минут история повторилась. Перед началом второгопериода тагильчане вели 2:0. Во втором периоде играу «Спутника» не пошла, соперникизаставили тагильчан уйти в глухую оборону, вследствиечего счет сравнялся — 2:2. В овертайме«Спутник» сразу взял инициативу в своируки, в итоге счет изменился — 3:2. Пресс-служба «Спутника»сообщает, что тагильская команда выиграла стартовый матч, каки семь предыдущих сезонов на своем льду.