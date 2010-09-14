«Спутник» начал новый сезон с победы
14 сентября 2010, 17:29СпортОльга
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&laquo;Спутник&raquo; начал новый сезон с&nbsp;победы над нефтекамским &laquo;Торосом&raquo;. Первое символическое вбрасывание сделал управляющий директор некоммерческого партнерства &laquo;Высшая хоккейная лига&raquo; Герман Скоропупов. Рука у&nbsp;него оказалась легкой: уже на&nbsp;третьей минуте хозяева льда открыли счет.
Через 15 минут история повторилась. Перед началом второгопериода тагильчане вели 2:0. Во втором периоде играу «Спутника» не пошла, соперникизаставили тагильчан уйти в глухую оборону, вследствиечего счет сравнялся — 2:2. В овертайме«Спутник» сразу взял инициативу в своируки, в итоге счет изменился — 3:2. Пресс-служба «Спутника»сообщает, что тагильская команда выиграла стартовый матч, каки семь предыдущих сезонов на своем льду.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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