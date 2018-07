Интересно, кто рассказывает ужасные вещи иностранным спортсменам о Нижнем Тагиле? (ФОТО, ВИДЕО)

We arrived Nizhniy Tagil yesterday, and i just love places where i’m positively surprised when i get there. I expected the worst but this is a nice hotel and a nice place. We jumped the small hill today, which reminds me a lot of Sochi, so this will be an important weekend. The results is not as important as trying to find the rhythm and feeling of the hills./ Мы прибыли в Тагил вчера, и я был приятно удивлен этому чудесному месту. Я ожидал худшего, но здесь хороший отель и замечательное место. Мы попрыгали на маленьком трамплине сегодня, который напомнил мне сочинский, так что, это будут важные выходные. Не столько важен результат, сколько то, что я пытаюсь найти ритм и прочувствовать трамплины.