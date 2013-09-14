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Интересно, кто рассказывает ужасные вещи иностранным спортсменам о Нижнем Тагиле? (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Интересно, кто рассказывает ужасные вещи иностранным спортсменам о Нижнем Тагиле? (ФОТО, ВИДЕО)

15 сентября 2013, 00:25Спорт
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