Интересно, кто рассказывает ужасные вещи иностранным спортсменам о Нижнем Тагиле? (ФОТО, ВИДЕО)

Три победителя – Anders Bardal, Tom Hilde и Jacub Janda. Каждый из них за всю свою карьеру завоевал множество наград и у каждого есть огромный пул фанатов, которые любят и переживают за своих любимым летающих лыжников.

По традиции, пару слов о победителях. Anders Bardal – 31-летний норвежский спортсмен, призер олимпийских игр и чемпионатов мира. За свою яркую карьеру участвовал в четырех ЧМ, на которых завоевал одну золотую и четыре серебряные медали. Сегодня его результат – 248,1 баллов (достиг 96,5 метров) и первое место!

Tom Hilde – обаятельный и жизнерадостный спортсмен. В свои 25 лет он является известным норвежским прыгуном с трамплина, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2010 года и четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира. В Нижнем Тагиле его результат – 247,5 (95,5 метров!).

И Jakub Janda – 35-летний чешский спортсмен. Призер ЧМ и обладатель Кубка мира, победитель «Турне четырех трамплинов». Его результат на 11 этапе Гран-При – 246,2 баллов (99 метров).

По словам спортсменов, они остались довольны Нижним Тагилом, а им, кстати, есть с чем сравнивать. Например, Андерс в прошлом году был в Сочи, и в Тагиле ему понравилось не меньше. А Том вообще удивил гостей:

Мне также здесь понравилось, несмотря на то, что я слышал всякие ужасные вещи о Тагиле. Но мне понравились и трамплины, и люди, и само место, и отель. Я доволен.

Вопрос к Тому, что ты всё-таки слышал про Нижний Тагил?

Люди, которые здесь были, говорят, что это не самое лучшее место на Земле, но мне лично всё понравилось, меня хорошо здесь приняли.

Вот что пишет Том на своем сайте о Нижнем Тагиле:

We arrived Nizhniy Tagil yesterday, and i just love places where i’m positively surprised when i get there. I expected the worst but this is a nice hotel and a nice place. We jumped the small hill today, which reminds me a lot of Sochi, so this will be an important weekend. The results is not as important as trying to find the rhythm and feeling of the hills./ Мы прибыли в Тагил вчера, и я был приятно удивлен этому чудесному месту. Я ожидал худшего, но здесь хороший отель и замечательное место. Мы попрыгали на маленьком трамплине сегодня, который напомнил мне сочинский, так что, это будут важные выходные. Не столько важен результат, сколько то, что я пытаюсь найти ритм и прочувствовать трамплины.

Том и Якоб, вам тоже показалось, что тагильский трамплин похож на сочинский? Считаете ли Гран-при подготовкой к Олимпиаде?

Tom: Да, даже ощущения были те же самые, что в Сочи.

Jacub: На самом деле, я был в Сочи всего один раз, и не совсем помню тот трамплин.

Андерс, будет ли у вас возможность отпраздновать победу в Тагиле, и как вы это сделаете?

Anders: (смеется) Я промолчу.

На какие еще вопросы отвечали спортсмены, смотрите на видео с пресс-конференции. В свою очередь, остается сказать одно – завтра этих замечательных спортсменов ждет еще один этап, и, по их словам, они сделают все возможное, что выступить еще лучше. Здорово, что в Нижнем Тагиле проходят соревнования такого уровня! Кстати, они не закончились и завтра все те, кто не успел или не смог посетить «Аист», могут сделать это!