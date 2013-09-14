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«В Нижнем Тагиле трамплин выше, чем в Сочи». Победительницы делятся впечатлениями (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«В Нижнем Тагиле трамплин выше, чем в Сочи». Победительницы делятся впечатлениями (ФОТО, ВИДЕО)

14 сентября 2013, 15:50Спорт
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