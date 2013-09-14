«В Нижнем Тагиле трамплин выше, чем в Сочи». Победительницы делятся впечатлениями (ФОТО, ВИДЕО)

Итак, первое место по итогам соревнований, на которых вы наверняка побывали, заняла Sara Takanashi, второе – Coline Mattel и третье – Katharina Althaus. Эти очаровательные девушки после двухдневного «забега» с удовольствием ответили на вопросы журналистов.

Немного о победителях: Сара Таканаси – самая молодая спортсменка среди элитной группы женских прыжков с трамплина, начала свою карьеру в 2009 году. Руководство сборной сразу обратило внимание на её успехи. Сара сразу начала показывать высокие результаты уровня десятки сильнейших. Причем её соперницами были более опытные и титулованные спортсменки.

Колин Маттель – французская летающая лыжница, родилась в 1995 году. Несмотря на юный возраст Колин уже успела наделать шороху во взрослых женских прыжках и удивить всех своим талантом.

Катарина Альтхаус – немецкая спортсменка, 1996 года рождения. Среди юниоров в данном виде спорта показала себя отличной, скромной и целеустремленной спортсменкой!

Победительницы на пресс-конференции

Отличаются ли трамплины в Нижнем Тагиле от трамплинов в Сочи?

Sara Takanashi: Немного страшно, но я тренируюсь и привыкаю к нему. Я думаю, он очень похож на трамплин в Сочи, и я надеюсь показать лучшие результаты и там.

Удовлетворены ли вы результатом этих соревнований?

Coline: Да, я удовлетворена результатами. Вчера было открытие сезона. Есть, конечно, то, что нужно улучшить, но я буду стараться!

Колин, вы также выступали в Сочи, а Сара сказала, что трамплин там очень похож на тагильский. Что думаешь ты?

Coline: Я думаю, что они похожи. Зона разгона очень похожа, но в Тагиле сам трамплин выше, чем в Сочи.

Катарина, какое ваше впечатление от тагильского трамплинного комплекса?

Katharina: Это здорово! Вчера я была четвертой, сегодня – третьей и я очень счастлива.

Вчера девушки соревновались ночью, сегодня – днем. Когда соревноваться лучше?

Coline: Вчера вечером был ветер, сегодня – не было. Разница только в этом. А прыгать ночью мне нравится!

Katharina: Не имеет значения, когда прыгать – утром или вечером.

Волонтеры с победительницами

Те, кто еще не побывал на соревнованиях, напоминаем, сегодня в 19:00 состоится пробная, первая и финальная серия прыжков с трамплина среди мужчин!