Первое место на старте и большие планы на будущее. Как КАМАЗ начал сезон в ПФЛ?

Футбольный куб из Набережных Челнов в этом сезоне как никогда заинтересован пройти в ФНЛ. К тому же команда под руководством Михаила Белова выдала шикарный старт сезона в Группе 4 первенства ПФЛ.

Настолько шикарный, что многие букмекеры, например, БК Melbet, обвалили коэффициенты на победу КАМАЗа в этом розыгрыше чемпионата. Приз лучшему тренеру и игроку Август вышел очень удачным для КАМАЗа — было одержано три победы. В стартовом туре футболисты из Набережных Челнов разгромили вторую команду «Крыльев советов» со счетом 6:0. После этого были победы над «Ладой» из Тольятти и «Ладой» из Димитровграда — 4:1 и 4:0 соответственно. К тому же Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение засчитать техническое поражение «Зениту» из Ижевска. В перенесенном матче 15-го тура эта команда не смогла сыграть из-за сомнительных результатов тестирования на COVID-19. В итоге, КАМАЗу присудили победу со счетом 3:0. По итогам первого месяца нового сезона первенства ПФЛ главный тренер КАМАЗа Михаил Белов получил награду лучшему тренеру августа. А форвард клуба из Набережных Челнов Руслан Галиакберов стал лучшим игроком месяца. Отметим, что этот форвард отметился пятью голами. Напомним, что лучших игроков определяют главные тренеры команд-участниц ПФЛ. А за лучших тренеров голосуют руководители клубов лиги. После таких результатов на старте эксперты полагали, что КАМАЗ сможет далеко пройти в Кубке России. По данным проекта «Favoritnr1», букмекеры давали хороший коэффициент на то, что клуб из Набережных Челнов пройдет в групповой этап Кубка страны. Однако в матче 1/64 финала ульяновская «Волга» сумела выбить КАМАЗ из дальнейшей борьбы за титул. Дело в том, что уже в начале кубкового матча «Волга» сумела прижать соперника к воротам и забила первый мяч на пятнадцатой минуте. КАМАЗ и сам после создал много моментов, в какой-то момент «Волга» осталась в меньшинстве из-за удаления футболиста. Однако ульяновцы сами забили еще один матч и удержали победный счет, пройдя в следующий раунд. Новичок из Новосибирска и документальный фильм В августе КАМАЗ усилил одну позицию и подписал контракт с защитником Александром Серасховым. До Набережных Челнов 26-летний игрок выступал за ФК «Новосибирск». На его счету двенадцать матчей и два гола в прошлом сезоне. Интересно, что Серасхов является воспитанником московского «Локомотива», однако большую часть карьеры провел во второй команде «железнодорожников». Также представители КАМАЗа представили двадцатиминутный фильм «Футбольный феникс». В нем рассказывается история происхождения футбольной из Набережных Челнов. В целом же фильм рассказывает про историю трех татарских фениксов — государственности, Камского автомобильного завода и футбольного клуба КАМАЗ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter