Первое место на старте и большие планы на будущее. Как КАМАЗ начал сезон в ПФЛ?

Приз лучшему тренеру и игроку

Август вышел очень удачным для КАМАЗа — было одержано три победы. В стартовом туре футболисты из Набережных Челнов разгромили вторую команду «Крыльев советов» со счетом 6:0. После этого были победы над «Ладой» из Тольятти и «Ладой» из Димитровграда — 4:1 и 4:0 соответственно. К тому же Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение засчитать техническое поражение «Зениту» из Ижевска. В перенесенном матче 15-го тура эта команда не смогла сыграть из-за сомнительных результатов тестирования на COVID-19. В итоге, КАМАЗу присудили победу со счетом 3:0.