Тагильские слаломисты вернулись с победой с Кубка России

Слаломисты из Нижнего Тагила завоевали шесть медалей на Кубке России. Три из них золотые, сообщает ИА «Все Новости».

Команда тренируется на базу школы «Уралец». Соревнования прошли с 9 по 13 сентября в Окуловке Новгородской области. Участие в соревнованиях принимали спортсмены из 16 регионов страны. Слаломист Никита Губенко пришел первым в экстремальном спуске на байдарке. Дмитрий Лабасов завоевал «золото» в категории байдарок-одиночек. А Дмитрий Храмцов опередил всех в каноэ-одиночке. Еще три медали были взяты в командных гонках. Они серебряные в категориях байдарка-одиночка, каноэ-одиночка и каноэ-двойка. Следующие соревнования пройдут на том же месте, но уже в октябре. При этом из-за ситуации с коронавирусом проведение Первенства России на данный момент остается под вопросом. Ранее слаломисты вернулись с победой с Чемпионата России, который также прошел в Окуловке. Никита Губенко занял первое место по экстремальному спуску на байдарке. Кроме того, второе место спортсмены завоевали в командной гонке каноэ-двоек. Слаломисты из Нижнего Тагила вернулись с победой с чемпионата России

