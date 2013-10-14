Спортсмены мира любят тагильский трамплин за траекторию полета
14 октября 2013, 11:20Спорт
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Накануне в Сочи завершился Открытый чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Многие летающие лыжники уже успели попробовать себя на тагильском трамплине в Аисте, и во время интервью после прыжков в Сочи на олимпийском 95-метровом озвучили некоторые отличия.
В частности, победительница соревнований японка Сара Таканаши сказала, что тагильский трамплин ей больше нравится по траектории полета, пишет Interfax-Россия. Сходное мнение выразила обладательница второго места россиянка Анастасия Гладышева. По ее словам, на нашем трамплине хорошо подкидывает, и ты свободно летишь.
Приятными впечатлениями, кстати, делились и летающие лыжники на Гран-При, который прошел в середине сентября на Долгой.
Олимпийский трамплин многим кажется более сложным, поскольку там пологий разгон, спортсменам нужно приноровиться, чтобы сделать хороший прыжок. Но для настоящих профессионалов это не проблема, и в феврале мы будем ждать от наших летунов только золотых медалей!
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