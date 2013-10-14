Спортсмены мира любят тагильский трамплин за траекторию полета

В частности, победительница соревнований японка Сара Таканаши сказала, что тагильский трамплин ей больше нравится по траектории полета, пишет Interfax-Россия. Сходное мнение выразила обладательница второго места россиянка Анастасия Гладышева. По ее словам, на нашем трамплине хорошо подкидывает, и ты свободно летишь.

Приятными впечатлениями, кстати, делились и летающие лыжники на Гран-При, который прошел в середине сентября на Долгой.

Олимпийский трамплин многим кажется более сложным, поскольку там пологий разгон, спортсменам нужно приноровиться, чтобы сделать хороший прыжок. Но для настоящих профессионалов это не проблема, и в феврале мы будем ждать от наших летунов только золотых медалей!