Тагильские стрелки завоевали золото на первенстве области по стрельбе из пневматики
Сегодня, 16:40Спорт
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Первенство Свердловской области по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок Урала» прошло в Алапаевске. Первое место в командном зачёте завоевала команда из Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 13 по 14 октября в Алапаевске собрались лучшие команды области для участия в первенстве «Юный стрелок Урала». Первое место в личном первенстве завоевала спортсменка из Каменска-Уральского, которая показала результат кандидата в мастера спорта.
Как сообщает, портал KU66.ru, в командном зачёте первое место завоевала команда из Нижнего Тагила, второе место досталось команде «Румб» из Каменска-Уральского.
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