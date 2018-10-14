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Тагильские стрелки завоевали золото на первенстве области по стрельбе из пневматики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские стрелки завоевали золото на первенстве области по стрельбе из пневматики

Сегодня, 16:40Спорт
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