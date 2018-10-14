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Юные гимнастки из Нижнего Тагила заняли первые места на Кубке губернатора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные гимнастки из Нижнего Тагила заняли первые места на Кубке губернатора

Сегодня, 14:55СпортФото: ИА «Все новости»
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