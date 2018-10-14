Юные гимнастки из Нижнего Тагила заняли первые места на Кубке губернатора
Сегодня, 14:55СпортФото: ИА «Все новости»
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Тагильские спортсменки заняли четыре первых места на соревнованиях по художественной гимнастике Кубок губернатора «Малахитовая лента».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходили с 11 по 13 октября в Екатеринбурге. Всего в них приняли участие более 300 спортсменок из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Лесного, Первоуральска, Верхней Пышмы и Екатеринбурга.
В групповых упражнениях юные спортсменки из тагильской СДЮСШОР №3 стали первыми во 2 и 3 юношеских разрядах, в 3 спортивном разряде и среди кандидатов в мастера спорта.
В индивидуальной программе среди кандидатов в мастера спорта тагильчанки Карина Бирюлина и Анастасия Корюкова заняли первое и третье места соответственно. Елизавета Зараменских завоевала на соревнованиях титул «Мисс грация», сообщает ИА «Все новости».
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