Юные гимнастки из Нижнего Тагила заняли первые места на Кубке губернатора

Соревнования проходили с 11 по 13 октября в Екатеринбурге. Всего в них приняли участие более 300 спортсменок из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Лесного, Первоуральска, Верхней Пышмы и Екатеринбурга.

В групповых упражнениях юные спортсменки из тагильской СДЮСШОР №3 стали первыми во 2 и 3 юношеских разрядах, в 3 спортивном разряде и среди кандидатов в мастера спорта.