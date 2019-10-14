Екатеринбуржец стал серебряным призером на чемпионате России по кроссу

Екатеринбуржец уступил только спортсмену из Татарстана, Ринасу Ахмадееву. Он пришел быстрее всего на 16 секунд.

Андрей Минжулин родился в поселке городского типа Арти. Раньше его основной специализацией были дистанции на полторы, три и пять километров. В 2011 году атлет завоевал серебряную медаль в беге на пять километров.