Екатеринбуржец стал серебряным призером на чемпионате России по кроссу
Сегодня, 21:49СпортФото: «Вечерние ведомости»
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12–13 октября в Оренбурге прошел чемпионат России по кроссу. Спортсмен СК «Луч» Андрей Минжулин занял второе место в беге на 10 километров, сообщают «Вечерние Ведомости».
Екатеринбуржец уступил только спортсмену из Татарстана, Ринасу Ахмадееву. Он пришел быстрее всего на 16 секунд.
Андрей Минжулин родился в поселке городского типа Арти. Раньше его основной специализацией были дистанции на полторы, три и пять километров. В 2011 году атлет завоевал серебряную медаль в беге на пять километров.
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