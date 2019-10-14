Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман преодолел дистанцию IronStar 226
Сегодня, 11:12СпортФото: Страница в соцсети Евгения Ройзмана
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в Сочи принял участие в IronStar 226, преодолев «железную» дистанцию, об этом он написал на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Ройзман преодолел 3,8 километра по воде, проехал 180 километров на велосипеде и пробежал 42 километра.
Сделал Айронмен вчера. Понял, почему дистанция называется «железной». Улыбаюсь,написал Ройзман.
В июне этого года Ройзман уже принимал участие в международном триатлоне в Сочи.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей