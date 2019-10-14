Куйвашев отчитался перед Путиным о подготовке к Универсиаде-2023
Сегодня, 21:20СпортФото: pixabay.com
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным и членами Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта о подготовке Екатеринбурга к проведению Универсиады-2023, сообщают «Вечерние Ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно его отчету, уже началось строительство некоторых спортивных объектов, а также создан оргкомитет по подготовке к студенческим играм.
Глава области отметил, что в связи с планируемыми международными мероприятиями в Екатеринбурге началось активное развитие спортивной инфраструктуры и популяризируется спорт.
На Универсиаду в 2023 году планируется потратить 79 миллиардов рублей.
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