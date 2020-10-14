Вячеслав Колосков: У молодежной сборной России хороший потенциал

Вячеслав Колосков: У молодежной сборной России хороший потенциал

Сегодня, 14:09СпортPhoto: pxhere.com
Почетный президент РФС считает, что перед молодежной сборной страны можно ставить большие задачи.

Как сообщает «Советский спорт», бывший глава РФС считает, что у нынешней «молодежки» хороший потенциал, и перед ней можно ставить большие задачи, в том числе и «выиграть чемпионат Европы среди молодежных команд», - цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, что во вторник сборная России переиграла команду Латвии (4:1) в заключительном туре отборочного этапа и завоевала путевку в финальную стадию турнира впервые с 2013 года.

Финальная часть молодежного чемпионата Европы пройдет в Словении и Венгрии. 16 команд на первом этапе будут разбиты на четыре группы. Групповой турнир пройдет с 24 по 31 марта, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы