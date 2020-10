Вячеслав Колосков: У молодежной сборной России хороший потенциал

Почетный президент РФС считает, что перед молодежной сборной страны можно ставить большие задачи.

Как сообщает «Советский спорт», бывший глава РФС считает, что у нынешней «молодежки» хороший потенциал, и перед ней можно ставить большие задачи, в том числе и «выиграть чемпионат Европы среди молодежных команд», - цитирует Колоскова ТАСС. Напомним, что во вторник сборная России переиграла команду Латвии (4:1) в заключительном туре отборочного этапа и завоевала путевку в финальную стадию турнира впервые с 2013 года. Финальная часть молодежного чемпионата Европы пройдет в Словении и Венгрии. 16 команд на первом этапе будут разбиты на четыре группы. Групповой турнир пройдет с 24 по 31 марта, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета.

