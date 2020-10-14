Вячеслав Колосков: У молодежной сборной России хороший потенциал

Финальная часть молодежного чемпионата Европы пройдет в Словении и Венгрии. 16 команд на первом этапе будут разбиты на четыре группы. Групповой турнир пройдет с 24 по 31 марта, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета.