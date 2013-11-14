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В Нижнем Тагиле эстафета Олимпийского огня стартует на горе Долгой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле эстафета Олимпийского огня стартует на горе Долгой

14 ноября 2013, 17:25СпортMaurice
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