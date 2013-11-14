В Нижнем Тагиле эстафета Олимпийского огня стартует на горе Долгой

Руководители подразделений Администрации города, а также структур, ответственных за безопасность в Нижнем Тагиле, отчитались о подготовке к мероприятию. Так, например, управлением городского хозяйства совместно с представителями полиции и ГИБДД было проведено обследование маршрута эстафеты Олимпийского огня. Выявлен ряд нарушений, которые в настоящий момент устраняются. Проведена замена 24 дорожных знаков. В ближайшие дни ямочный ремонт будет проведен на участках улиц Карла Маркса и Октябрьской революции. А в следующий понедельник специалисты управления по ЖКХ проведут объезд по маршруту, чтобы проверить состояние фасадов жилых домов и учреждений.

Согласно информации начальника ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова, охрану общественного порядка во время проведения мероприятия будут обеспечивать сотрудники как межмуниципального управления, так и линейного отдела, 12-го отряда специального назначения и ОМОН.

Сергей Носов назвал примечательным тот факт, что эстафета Олимпийского огня стартует в Нижнем Тагиле на горе Долгой:

Изюминка в том, что тагильская эстафета начинается на комплексе трамплинов «Гора Долгая» – со спортивного объекта, который достоин соревнований самого высокого уровня. Финишировать она будет также на знаковом для города объекте – Ледовом дворце спорта. Уверен, Олимпийский огонь побудит нас на скорейшее возведение новых спортивных сооружений, таких как ФОК на ГГМ.

Для справки: Эстафета Олимпийского огня пройдет в Нижнем Тагиле 13 декабря 2013 года. Длина маршрута бега эстафеты составляет 17 километров. Она охватит три района города – Ленинский, Тагилстроевский и Дзержинский. В эстафете примут участие 90 факелоносцев. Подробный маршрут можно посмотреть на официальном сайте города.