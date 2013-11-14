В Нижнем Тагиле впервые прошёл Зональный этап Первенства России по баскетболу среди девушек

Впервые в Нижнем Тагиле с 6 по 11 ноября МДЮСШ «Старый соболь» совместно с Федерацией баскетбола города Нижний Тагил и баскетбольным клубом «Старый соболь» провели Зональный этап Первенства России по баскетболу среди девушек 1998 года рождения.

Победителем соревнования стала команда девушек «УГМК-Юниор» (г. В-Пышма), на втором месте – сборная Челябинской области. В упорной борьбе за третье место девушки «Старого соболя», первый раз участвующие в Первенстве России, уступили более опытной сборной Республики Башкортостан.

Представитель Российской федерации баскетбола, комиссар тура Карин М.В.(г. Пермь) и представители участвующих команд отметили исключительно высокий уровень профессионализма организаторов соревнований и развития баскетбола в Нижнем Тагиле.

В настоящее время Департамент по организации и проведению детско-юношеских соревнований РФБ предложил МДЮСШ «Старый соболь» провести в Нижнем Тагиле игры Первенства России среди юношей 2001 г. рождения в декабре 2013 года.