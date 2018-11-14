10 спортсменов представят Россию на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

1-2 декабря в Нижнем Тагиле пройдет четвертый этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Спортсмены из Японии, Германии, Финляндии, Польши, Болгарии, Австрии, Чехии, Италии, Норвегии, Казахстана, Словении, Швейцарии, США, Канады и России примут участие в борьбе за звание чемпиона.