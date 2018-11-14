10 спортсменов представят Россию на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле
В состав команды России на Кубке мира по прыжкам с трамплина, который пройдет в Нижнем Тагиле 1-2 декабря, вошли 10 спортсменов.
1-2 декабря в Нижнем Тагиле пройдет четвертый этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Спортсмены из Японии, Германии, Финляндии, Польши, Болгарии, Австрии, Чехии, Италии, Норвегии, Казахстана, Словении, Швейцарии, США, Канады и России примут участие в борьбе за звание чемпиона.
Команду России представят 10 лыжников: Александр Баженов (Сахалинская область), Владислав Бояринцев (Санкт-Петербург), Ильмир Хазетдинов (Московская область – Республика Башкортостан), Евгений Климов (Московская область – Пермский край), Денис Корнилов (Нижегородская область), Кирилл Котик (Московская – Кировская область), Михаил Максимочкин (Нижегородская область), Михаил Назаров (Московская область), Роман Трофимов (Нижегородская область), Дмитрий Васильев (Московская область – Республика Башкортостан).
На спорткомплексе «Аист» с началом морозов началась подготовка к проведению чемпионата. В настоящий момент специалисты проводят оснежение склона горы трамплина К-120, используя восемь снежных пушек, сообщает «Тагильский рабочий».
Летающие лыжники Дмитрий Васильев, Денис Корнилов, Евгений Климов и Михаил Назаров сняли видео, на котором они приглашают россиян поддержать спортсменов своей страны.