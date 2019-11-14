Проигрыш, арест и вылет из клуба. Что нового происходит у спортсменов из России

23-летний теннисист из России Даниил Медведев проиграл во втором матче Итогового турнира АТР

13 ноября теннисист Даниил Медведев уступил спортсмену из Испании Рафаэлю Надалю во втором матче Итогового турнира АТР, призовой фонд которого составляет девять миллионов рублей.

Сам спортсмен оценил свою игру, как хорошую.

«Сегодня я играл намного лучше, чем вчера. Очень жаль, что не выиграл. Но по качеству игры сегодня был хороший матч. Сдался ли я во втором сете? Нет. Вам показалось. Во втором сете я верил в обратный брейк, очень хотел выиграть в двух сетах. Просто у меня не вышло. Зато я прекрасно начал третий сет. Ну а дальше вы знаете», - рассказал Медведев.

Первой ракетке мира Рафаэлю Надалю удалось отыграться в матче с российским теннисистом со счёта 1:5, с которым он ушёл с третьего сета. Однако после испанцу удалось перевернуть игру и одержать победу.

«Мне очень повезло. Обидно за Даниила. В третьем сете он играл намного лучше меня. Это один из таких дней, один из тысячи дней, когда ты побеждаешь», - считает Надаль.

В заключительном туре в пятницу Надаль сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции, который выиграл оба своих матча, а Медведев – с Александром Зверевым из Германии. Ранее Медведев проиграл Циципасу в одном из матчей турнира со счётом 6:3, 6:2.

Российский боец UFC Дмитрий Сосновский арестован по подозрению в похищении и вымогательстве

Полиция задержала бойца UFC в тяжёлом весе Дмитрия Сосновского по подозрению в похищении человека и вымогательстве денег. По словам адвоката спортсмена, по делу проходят ещё пять человек. Все они якобы вымогали 300 тысяч рублей у предпринимателя.

В суде сообщили, что Дмитрий проходит по делу о похищении человека. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Российский форвард Илья Ковальчук в ближайшее время может покинуть «Лос-Анджелес»

Американские спортивные издания со ссылкой на собственные источники сообщают, что «Лос-Анджелес» готов расстаться с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.

Информация об этом появилась после того, как 36-летний спортсмен пропустил матч с «Миннесотой».

В этом сезоне Ковальчук сыграл в 17 матчах и набрал 9 очков (3+6) при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа.

Российский спортсмен подписал трёхлетний контракт с «Лос-Анджелесом» в июне 2018 года. Его сумма составила 18,75 миллиона долларов.

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