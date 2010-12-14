Спортсмены из Нижнего Тагила выиграли четыре медали в лыжных гонках
14 декабря 2010, 17:17СпортАнка
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Представители спортивного клуба «Спутник» завоевали четыре медали на соревнованиях по лыжным гонкам на призы «Областной газеты», в которых приняли участие около 600 спортсменов.
Надежда Высочина выиграла гонку на 2 км классическим стилем. Михаил Вахрушев и Полина Стаценко стали серебряными призерами на трехкилометровой дистанции, Елена Зубова показала третий результат.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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