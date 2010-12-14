В активе «Спутника» Нижнего Тагила пятая победа с сухим счетом

В матче с курганским «Зауральем» тагильский клуб заработал пятый «сухарь» в сезоне, забив в ворота соперника три гола. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», обе команды начали матч активно, никто и не думал отсиживаться в обороне. Тем не менее, забить курганцам так и не удалось, выше всяких похвал сыграл голкипер «Спутника» Михаил Демидов. Все три гола в ворота «Зауралья» были забиты практически в одном стиле: бросок по воротам (в первом и третьем случае от синей линии, во втором – с пятака), голкипер отбивает, но игроки обороны не успевают подхватить шайбу с отскока, и нападающие «Спутника» отправляют ее в сетку без помех. Дважды отличился Дмитрий Качесов, один раз Владимир Севастьянов. В итоге победа со счетом 3:0, и «Спутник» сохранил девятую позицию в турнирной таблице восточной конференции.Следующий матч «Спутник» сыграет завтра 15 декабря на домашнем льду с тюменским «Рубином». Начало: 18.30.