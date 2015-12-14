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Итог Чемпионата Европы по плаванию на «короткой воде» для спортсменок «Спутника» – два серебра и два национальных рекорда (ФОТО)
Сюжеты:
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Итог Чемпионата Европы по плаванию на «короткой воде» для спортсменок «Спутника» – два серебра и два национальных рекорда (ФОТО)

14 декабря 2015, 16:35СпортMaurice
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