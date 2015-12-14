Итог Чемпионата Европы по плаванию на «короткой воде» для спортсменок «Спутника» – два серебра и два национальных рекорда (ФОТО)
На Чемпионате Европы по плаванию в 25-метровом бассейне, который прошел в Нетании (Израиль), сборная команда России завоевала 17 медалей – 3 золотые, по 7 серебряных и бронзовых, установила 8 национальных рекордов.
Две серебряных медали и два рекорда - на счету спортсменок спортивного клуба «Спутник» Дарьи Устиновой и Алины Кашинской. Дарья плыла все дистанции на спине (50, 100, 200 м), а Алина – 50 метров баттерфляем и смешанную комбинированную эстафету 4х50 м.
Стометровку Дарья Устинова преодолела только четвертой. А вот на любимой дистанции 200 м выиграла серебряную медаль и побила рекорд России, установленный в 2009 году. Теперь высшим национальным достижением является время - 2 минуты 1,57 секунды, сообщает пресс-служба СК «Спутник».
В итоге соревнований Дарья вошла в рейтинг 12 сильнейших спортсменов, заняв 10 место. По словам тренера сборной команды пловцов «Спутника» Сергея Тарачева, для Устиновой все старты, начиная с чемпионата России, носят тренировочный характер. Спортсменка выступает под очень серьезной физической нагрузкой - идет подготовка к Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро.
Алина Кашинская впервые стартовала на соревнованиях такого уровня. Команда в составе: Шабасов, Николаев, Кашинская, Насретдинова стала второй и установила новый рекорд России – 1.38,36. Всего 0,03 секунды отделили нашу команду от победителей – итальянцев (1.38,33), с которыми велась основная борьба на дистанции.
В ближайшее время девушки отправятся в Санкт-Петербург на международные соревнования «Кубок Сальникова», где собираются сильнейшие спортсмены мирового уровня. Вместе с Устиновой и Кашинской на этих соревнованиях выступит еще одна пловчиха «Спутника» Полина Лапшина.