Сергей Носов об итогах Кубка мира по прыжкам с трамплина: «Мы выглядим достойно в сравнении с другими городами Европы и мира» (ФОТО)

Сразу четыре этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина прошли в Нижнем Тагиле в эти выходные. На горе Долгая на трамплинном комплексе за звание лучших боролись как мужчины, так и представительницы прекрасного пола из нескольких десятков стран мира. 90 спортсменов в течение двух дней совершили по четыре зачетных попытки.

Посмотреть на прыжки, которые в вечернее время выглядят особенно эффектно, каждый день приезжало по несколько тысяч зрителей, которые переживали как за российских спортсменов, так и за их зарубежных коллег. Организовать соревнования помогали 110 волонтеров, сообщает пресс-служба Администрации города.

Это очень важное для нас событие, если исходить из тех задач, которые мы перед собой ставим, - подчеркнул он. – Нижний Тагил сегодня уже прочно вписывается в сетку соревнований международной федерации по прыжкам на лыжах с трамплина. Нужно сказать, что уровень проведения соревнований в Нижнем Тагиле оценивается специалистами очень высоко. Мы выглядим достойно в сравнении с другими городами Европы и мира. Теперь мы должны добиться того, чтобы город не только вкладывал, но и получал от таких мероприятий прибыль. Над этим нам совместно с федерацией предстоит поработать.