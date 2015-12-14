Учащиеся учебных заведений Нижнего Тагила стали участниками военно-спортивной тактической игры на местности «Зарница» (ФОТО)
60 школьников и учащихся учебных заведений города стали участниками ежегодной окружной военно-спортивной тактической игры на местности «Зарница».
Для участия в игре были заявлены:
- Военно-патриотический клуб «РАТНИК»,
- Машиностроительный техникум,
- Военно-патриотический клуб «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА» (МАОУ СОШ № 61),
- ВПК «МЕДВЕДЬ» (Медицинский колледж),
- Военно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ» (МБОУ СОШ № 64),
- Железнодорожный техникум и колледж им. Демидова.
В этом году игра была приурочена Дню героев Отечества. И вот, в эту пятницу, 11 декабря, на базе «Спартак» развернулись нешуточные баталии между шестью командами.
Целый день участники игры проходили испытания на время, скорость, применяли свои знания и проявляли сноровку. Сначала участники проходили ряд нелегких испытаний в командном зачете: стендовая стрельба, сборка-разборка автомата Калашникова, марш-бросок на лыжах, транспортировка раненого и оказание ему доврачебной помощи, важным было умение ориентироваться на не знакомой местности, опираясь на карту. Пришлось, прямо скажем, не легко, но потом ребят ждал обед – настоящая военная кухня. Горячая вкусная придала ребятам сил и - снова в бой! Участники разделились на две команды согласно жеребьевке. Задача одной была - защитить крепость и флаг, задача второй – их захватить. Во время «боя», который длился более двух часов, команды четко выполняли свои задания, в результате захватить флаг так и не удалось.
По возвращении команд на базу, судьи и наблюдатели подвели итоги. А итоги таковы:
I место – Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Н. А. Демидова
II место – Свердловский областной медицинский колледж, Нижнетагильский филиал
III место – МОО Военно-патриотический клуб «РАТНИК»