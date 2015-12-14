Учащиеся учебных заведений Нижнего Тагила стали участниками военно-спортивной тактической игры на местности «Зарница» (ФОТО)

Целый день участники игры проходили испытания на время, скорость, применяли свои знания и проявляли сноровку. Сначала участники проходили ряд нелегких испытаний в командном зачете: стендовая стрельба, сборка-разборка автомата Калашникова, марш-бросок на лыжах, транспортировка раненого и оказание ему доврачебной помощи, важным было умение ориентироваться на не знакомой местности, опираясь на карту. Пришлось, прямо скажем, не легко, но потом ребят ждал обед – настоящая военная кухня. Горячая вкусная придала ребятам сил и - снова в бой! Участники разделились на две команды согласно жеребьевке. Задача одной была - защитить крепость и флаг, задача второй – их захватить. Во время «боя», который длился более двух часов, команды четко выполняли свои задания, в результате захватить флаг так и не удалось.