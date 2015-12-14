Уралвагонзавод активно поддерживает велосипедный спорт (ФОТО)

В торжественном мероприятии приняли участие президент Федерации велосипедного спорта Свердловской области, член Попечительского совета РОО «Федерация велоспорта-маунтинбайка, велоспорт-трека, велоспорт-шоссе, велоспорт-ВМХ Свердловской области» Николай Судаков, вице-президент Федерации спорта Свердловской области, тренер и преподаватель велосипедного спорта ДЮСШ № 4 Андрей Долгих, председатель Попечительского совета, директор по персоналу Уралвагонзавода Сергей Саранчук, а также юные велосипедисты, их родители и другие неравнодушные к велосипедному спорту люди.

Николай Судаков поздравил спортсменов с успешным окончанием сезона и выразил благодарность администрации корпорации УВЗ за поддержку юных спортсменов:

Сегодня мы имеем замечательную велошколу, которая считается одной из наиболее перспективных в России. Более короткого пути в профессиональный спорт на сегодняшний момент, чем тот, который может предложить нижнетагильское отделение велоспорта, я вам со всей ответственностью скажу, нет. Ребята полностью комплектуются техникой, начиная от велосипедов до автомобильного транспорта, сопровождающего все тренировки и соревнования, а также формой. Финансируются выездные сборы.

За вклад и развитие городского велосипедного спорта, помощь в образовательном процессе, организацию сезонной подготовки спортсменов Николай Судаков также поблагодарил руководителя департамента реализации бизнес программ АО «УБТ-Уралвагонзавод» Леонида Розина, директора МБОУ СОШ № 8 Наталью Жарнаклёву, директора педколледжа № 2 Наталью Сибирякову и директор ДЮСШ № 4 Владимира Новопашина.

На праздничном мероприятии были награждены 13 самых успешных нижнетагильских спортсменов. На сцену поднялись Ксения Родионова, победитель и призер всех областных соревнований в шоссе; Алексей Курбачев – призер Спартакиады учащихся России и обладатель первого места в командной гонке Спартакиады учащихся РФ УрФО, а также призеры первенства РФ в парной гонке на треке, члены сборной команды России – Алексей Головин и Михаил Сударев.

Отделение велоспорта в Нижнем Тагиле, на площадке ДЮСШ № 4, было возрождено в 2013 году по инициативе и при поддержке Попечительского совета «Федерация велоспорта-маунтинбайка, велоспорт-трека, велоспорт-шоссе, велоспорт-ВМХ Свердловской области».