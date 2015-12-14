В «Старом соболе» проходят игры второго тура первенства России среди юношей не старше 18 лет (ФОТО)
В субботу, 12 декабря ближайший резерв главной команды города молодежный состав «Старого соболя», который тренирует Юрий Шаповалов, провел первую игру на домашней площадке в рамках Первенства России среди юношей не старше 18 лет с командой «Купол-Родники» (Ижевск).
79:59 – именно с таким счетом молодые «соболя» одержали свою первую победу в нынешнем первенстве. 26 очков принес своей команде Егор Лукьянов, 19 - Глеб Федотов. К сожалению, получили травмы два игрока «Старого соболя» Игорь Киреев и Марсель Низамеев и не смогли принять участие в воскресном матче против красноярского «Енисея». С учетом дефицита состава наша команда могла сражаться на равных только в первой половине встречи. Более мощные и высокорослые сибиряки одержали вторую победу на тагильском паркете со счетом 86:59. Баскетболисты ревдинского «ТЕМП-СУМЗа», уступив в первом туре красноярцам 80:100, одержали победу в матче с земляками из «Уралмаша» (Екатеринбург) со счетом 76:71.
Завтра в 15:30 с «Уралмашем» сыграет наша команда, а Ижевск поборется с Красноярском.
Многочисленные баскетбольные специалисты и зрители отмечают высокую подготовку всех без исключения команд. а игры называют захватывающим баскетбольным зрелищем. Соревнования завершатся 16 декабря, в среду.
© TagilCity.ru по материалам БК «Старый Соболь»