В «Старом соболе» проходят игры второго тура первенства России среди юношей не старше 18 лет (ФОТО)

79:59 – именно с таким счетом молодые «соболя» одержали свою первую победу в нынешнем первенстве. 26 очков принес своей команде Егор Лукьянов, 19 - Глеб Федотов. К сожалению, получили травмы два игрока «Старого соболя» Игорь Киреев и Марсель Низамеев и не смогли принять участие в воскресном матче против красноярского «Енисея». С учетом дефицита состава наша команда могла сражаться на равных только в первой половине встречи. Более мощные и высокорослые сибиряки одержали вторую победу на тагильском паркете со счетом 86:59. Баскетболисты ревдинского «ТЕМП-СУМЗа», уступив в первом туре красноярцам 80:100, одержали победу в матче с земляками из «Уралмаша» (Екатеринбург) со счетом 76:71.