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В «Старом соболе» проходят игры второго тура первенства России среди юношей не старше 18 лет (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В «Старом соболе» проходят игры второго тура первенства России среди юношей не старше 18 лет (ФОТО)

14 декабря 2015, 18:15СпортMaurice
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