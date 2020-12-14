Тагильчанин Магомед Исмаилов победил «Уральского Халка»

В ходе поединка преимущество переходило то к одному, то к другому бойцу. Первым активность проявил Штырков, во втором раунде он смог нанести Исмаилову удар в челюсть. Но постепенно екатеринбуржец стал уставать, Исмаилов продемонстрировал красивый бросок и контроль в партере.