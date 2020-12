Тагильчанин Магомед Исмаилов победил «Уральского Халка»

Известный боец, уроженец Нижнего Тагила, Магомед Исмаилов вчера победил екатеринбуржца Ивана Штыркова, выступающего как «Уральский Халк».

Представительный турнир лиги ACA по смешанным единоборствам состоялся в «ВТБ-Арене» в Москве. В ходе поединка преимущество переходило то к одному, то к другому бойцу. Первым активность проявил Штырков, во втором раунде он смог нанести Исмаилову удар в челюсть. Но постепенно екатеринбуржец стал уставать, Исмаилов продемонстрировал красивый бросок и контроль в партере. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу тагильчанину. Напомним, 5 декабря в Екатеринбурге боксер из Нижнего Тагила Никита Кузнецов проиграл в финальном турнире по боксу за пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Боксер из Нижнего Тагила проиграл бой за титул WBO Inter-Continental

