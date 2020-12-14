Тагильчанин Магомед Исмаилов победил «Уральского Халка»

Представительный турнир лиги ACA по смешанным единоборствам состоялся в «ВТБ-Арене» в Москве.
В ходе поединка преимущество переходило то к одному, то к другому бойцу. Первым активность проявил Штырков, во втором раунде он смог нанести Исмаилову удар в челюсть. Но постепенно екатеринбуржец стал уставать, Исмаилов продемонстрировал красивый бросок и контроль в партере.
По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу тагильчанину.
Напомним, 5 декабря в Екатеринбурге боксер из Нижнего Тагила Никита Кузнецов проиграл в финальном турнире по боксу за пояс интерконтинентального чемпиона WBO.