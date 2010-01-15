Чемпионат Урала по GPS-ориентированию на снегоходах пройдёт под Нижним Тагилом

В этом году в ней примут участие более 70 спортсменов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. За два дня участникам предстоит проехать 2 спецучастка, общей протяженностью порядка 200 км, и найти в лесу 40 контрольных точек. Пройдут соревнования в посёлке Ленёвка под Нжиний Тагилом, сообщает Джастмедиа.