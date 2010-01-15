Чемпионат Урала по GPS-ориентированию на снегоходах пройдёт под Нижним Тагилом
15 января 2010, 16:03СпортArtem
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Чемпионат Урала по GPS-ориентированию на снегоходах «Зимние Дебри-2010» пройдёт под Нижним Тагилом. Гонка проходит уже седьмой год подряд.
В этом году в ней примут участие более 70 спортсменов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. За два дня участникам предстоит проехать 2 спецучастка, общей протяженностью порядка 200 км, и найти в лесу 40 контрольных точек. Пройдут соревнования в посёлке Ленёвка под Нжиний Тагилом, сообщает Джастмедиа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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