Молодежка «Уралочки» – без поражений в Молодежной Лиге (ФОТО)
Лучшие команды Молодежной Лиги сейчас находятся в Екатеринбурге, где проходит третий тур этого турнира. «Уралочка-НТМК», саратовский «Протон», «Подмосковье» из Московской области и три динамовских коллектива – из Москвы, Казани и Краснодара.
За исключением краснодарского «Динамо» все эти команды в прошлом сезоне играли в финальном раунде Молодежной Лиги. Тогда волейболистки «Протона» сумели сотворить сенсацию и выиграть турнир, опередив нашу команду. В прошлом сезоне «Уралочка» проиграла в сезоне только три матча, и все три – волейболисткам из Саратова. Вот что такое по-настоящему «неудобный соперник»…
Позади три игровых дня екатеринбургского тура, впереди – еще три, но уже сейчас понятно, что «Уралочка» на всех парах несется к завоеванию очередного чемпионского звания. В межсезонье молодежку возглавил хорват Борис Брешчич, и под его руководством команда не знает поражений. Более того – «Уралочка» только в одном своем матче позволила сопернику взять две партии. 12 игр – 12 побед: таков результат команды на текущий момент.
Сейчас, в Екатеринбурге, наши девушки выиграли в первом матче у «Подмосковья» – 3:1 и со счетом 3:0 – у московского «Динамо» и «Протона». В том же темпе движется и казанское «Динамо», обыгравшее московское «Динамо» (3:1), «Протон» (3:0) и «Подмосковье» (3:0).
Остается только сожалеть, что, по регламенту турнира, «Уралочка» и казанское «Динамо» не встретятся на этой неделе в Екатеринбурге, чтобы выяснить сильнейшего на данный момент. Теперь команды встретятся с теми же соперниками по второму разу. 15-го января «Уралочка-НТМК» сыграет с «Подмосковьем», 16-го – с московским «Динамо», 17-го – «Протоном».
Все матчи с участием нашей команды начнутся в 17-00. Место проведения турнира – блок «Б» Дворца игровых видов спорта.
15.01.2016 (пятница)
13:00«Динамо-Казань» (Казань) - «Динамо» (Москва)
15:00«Динамо» (Краснодар) - «Протон»
17:00«Уралочка-НТМК» - «Подмосковье»
16.01.2016 (суббота)
13:00«Динамо-Казань» (Казань)- «Протон»
15:00«Динамо» (Краснодар) - «Подмосковье»
17:00«Уралочка-НТМК» - «Динамо»(Москва)
17.01.2016 (воскресенье)
12:00«Динамо-Казань» (Казань) - «Подмосковье»
14:00«Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва)
16:00«Уралочка-НТМК» - «Протон»
© TagilCity.ru по материалам ВК «Уралочка-НТМК»