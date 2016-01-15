Молодежка «Уралочки» – без поражений в Молодежной Лиге (ФОТО)

За исключением краснодарского «Динамо» все эти команды в прошлом сезоне играли в финальном раунде Молодежной Лиги. Тогда волейболистки «Протона» сумели сотворить сенсацию и выиграть турнир, опередив нашу команду. В прошлом сезоне «Уралочка» проиграла в сезоне только три матча, и все три – волейболисткам из Саратова. Вот что такое по-настоящему «неудобный соперник»…

Позади три игровых дня екатеринбургского тура, впереди – еще три, но уже сейчас понятно, что «Уралочка» на всех парах несется к завоеванию очередного чемпионского звания. В межсезонье молодежку возглавил хорват Борис Брешчич, и под его руководством команда не знает поражений. Более того – «Уралочка» только в одном своем матче позволила сопернику взять две партии. 12 игр – 12 побед: таков результат команды на текущий момент.

Сейчас, в Екатеринбурге, наши девушки выиграли в первом матче у «Подмосковья» – 3:1 и со счетом 3:0 – у московского «Динамо» и «Протона». В том же темпе движется и казанское «Динамо», обыгравшее московское «Динамо» (3:1), «Протон» (3:0) и «Подмосковье» (3:0).

Остается только сожалеть, что, по регламенту турнира, «Уралочка» и казанское «Динамо» не встретятся на этой неделе в Екатеринбурге, чтобы выяснить сильнейшего на данный момент. Теперь команды встретятся с теми же соперниками по второму разу. 15-го января «Уралочка-НТМК» сыграет с «Подмосковьем», 16-го – с московским «Динамо», 17-го – «Протоном».

Все матчи с участием нашей команды начнутся в 17-00. Место проведения турнира – блок «Б» Дворца игровых видов спорта.

15.01.2016 (пятница)

13:00«Динамо-Казань» (Казань) - «Динамо» (Москва)

15:00«Динамо» (Краснодар) - «Протон»

17:00«Уралочка-НТМК» - «Подмосковье»

16.01.2016 (суббота)

13:00«Динамо-Казань» (Казань)- «Протон»

15:00«Динамо» (Краснодар) - «Подмосковье»

17:00«Уралочка-НТМК» - «Динамо»(Москва)

17.01.2016 (воскресенье)

12:00«Динамо-Казань» (Казань) - «Подмосковье»

14:00«Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва)

16:00«Уралочка-НТМК» - «Протон»