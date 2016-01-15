На Ганиной Яме пройдет рождественский полумарафон

Как сообщили NDNews.ru в монастыре, в мероприятии примут участие любители бега из 30 городов России, и ближнего зарубежья. В частности, ожидаются гости из Алма-Аты.

В полумарафоне участвуют такие спортсмены, как Дмитрий Балашов, победитель и призер многих всероссийских соревнований на стадионе и шоссе, серебряный призер Чемпионата России по бегу на 3000 м с препятствиями, а также Александра Морозова, победитель всероссийских соревнований по бегу по шоссе.