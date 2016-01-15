На Ганиной Яме пройдет рождественский полумарафон
15 января 2016, 13:10СпортMaurice
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Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев и клуб бега «Урал-100» 16 января устраивают забег на 21 километр вокруг монастырского комплекса.
Как сообщили NDNews.ru в монастыре, в мероприятии примут участие любители бега из 30 городов России, и ближнего зарубежья. В частности, ожидаются гости из Алма-Аты.
В полумарафоне участвуют такие спортсмены, как Дмитрий Балашов, победитель и призер многих всероссийских соревнований на стадионе и шоссе, серебряный призер Чемпионата России по бегу на 3000 м с препятствиями, а также Александра Морозова, победитель всероссийских соревнований по бегу по шоссе.
Бегуны стартуют 16 января, в 11:00 от паломнического цента «Ганина яма» и совершат 3 круга до жилого комплекса «Золотая горка» и обратно.
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