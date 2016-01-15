В Нижнем Тагиле хоккеисты «Юниор-Спутник» провели товарищеский матч с юными спортсменами-любителями (ФОТО)

Перед Новым годом стартовал конкурс поделок, прошел матч «Бобры» - «Бобрята». Но некоторые проекты реализовать не получилось. После трагического ухода из жизни форварда команды «Спутник» Сергея Симонова все развлекательные мероприятия отменили. За исключением одного. Не поздравить маленьких и очень преданных друзей нашего клуба – юных хоккеистов из ДЮСАШ «Разведчик» мы просто не могли.

14 января, воспользовавшись перерывом в первенстве Высшей хоккейной лиги, «Юниор-Спутник» отправился в гости к ребятам.

Не успели наши хоккеисты выгрузиться из автобуса и расположиться в раздевалке, как были окружены целой толпой…танцоров! В это время в ДЮСАШ было запланировано занятие в танцевальной группе. Маленькие девчонки и мальчишки, пришедшие в секцию, были крайне удивлены, увидев взрослых «настоящих» хоккеистов. «Спутниковцы» не растерялись, перезнакомились со всеми малышами и с удовольствием сфотографировались на память.

Переполох в спортивной школе продолжался: не каждый день такие гости! Но вот и прибыли главные герои – юные хоккеисты, которые ждали приезда «Юниора-Спутника» с особым нетерпением.

Наша «молодежка» приехала не с пустыми руками: привезли коньки для мальчишек и сувениры от Хоккейного клуба «Спутник». Болельщик Евгений Копосов передал ребятам сладкие подарки.

Мы очень рады гостям, - поделился тренер ДЮСАШ «Разведчик» Александр Клюкин. – Егору Волкову шесть лет, он у нас ночь не спал, не мог поверить, что сможет пообщаться лично с игроками любимой команды.

Подарками и разговорами дело не обошлось, «Юниору-Спутнику» предстояло на открытом льду показать мастер-класс и сыграть матч с воспитанниками ДЮСАШ.

В нашей команде в основном ребята из детского дома, - в продолжение разговора добавил Александр Клюкин. – Миша и Антон Парубцевы – это мои звездочки. У Миши мечта – тренироваться в ДЮСШ по хоккею «Спутник». Скоро ему исполнится 14 лет, он сможет уже самостоятельно уходить на тренировки из детского дома. Антон – его младший брат, вратарь, он уникальный! Может играть как в поле, так и на воротах – универсал! Два мальчишки – инвалиды детства. Сереже Галимшину операция предстоит в феврале, потом полгода он проведет в аппарате Илизарова. У второго – проблемы со слухом. Еще есть мальчишка, несколько лет назад он попал в аварию, ему удалили селезенку, но он продолжает играть и подает надежды…

Про своих любимых подопечных Александр Анатольевич готов разговаривать часами, те в это время не отходят от своего наставника ни на шаг. Все они очень разные. Но есть одно общее, то, что их объединяет – невероятная любовь к хоккею.

Товарищеский матч состоял из двух периодов. После первого «Юниор-Спутник», уступающий 2:4, пошел на решительные меры и совершил…обмен вратарями. Не замену, а обмен между командами, отправив Никиту Лугинина в аренду «Разведчику». Этот ход сыграл на руку нашей команде, и к середине второго периода «Юниор-Спутник» сравнял – 4:4. «Разведчику» удалось еще раз поразить ворота «молодежки», но удержать победный счет они не сумели. Более мастеровитые соперники на исходе матча забили еще раз – 5:5.

В серии послематчевых бросков «Разведчик» оказался более удачливым. Возможно, повлиял тот факт, что его ворота защищали одновременно два вратаря.

В причинах поражения еще предстоит разобраться тренерскому штабу «Юниора-Спутника». Перед последним решающим броском «Разведчика» место в воротах «молодежки» занял Максим Лях, самый результативный игрок матча, но и это не спасло «Юниор-Спутник», игрок «Разведчика» был точен!

Мы играли в полную силу и очень старались победить, - поделился после матча защитник «Юниора-Спутника» Ильнур Саетов. – Но сыграли вничью. Я родом из Нефтекамска, где дворец спорта появился не так давно. Все мое детство прошло на открытом льду. Сами чистили снег, выходили, играли так же как эти мальчишки.

Под впечатлением остались и воспитанники ДЮСАШ.

Сегодня мы играли с «Юниором-Спутником», - рассказал голкипер «Разведчика» Антон Парубцев. – Мне игра очень понравилась, я не волновался. Болею за «Спутник» и с тренером езжу на игры. Любимый игрок – Валентин Артамонов.

Для защитника Кирилла Брагина выход на открытый лед испытанием не стал:

Раньше в подобных мероприятиях не участвовал. А вот на открытом льду играл не так давно. Пару лет назад с друзьями собрались и вышли на корт в моем родном городе Асбесте. Такие акции очень важны. Во-первых, мы подняли настроение ребятам. Во-вторых, для нас это значимо – помочь детям, сделать подарки в новогодние праздники, это и наш боевой дух поднимет. Эмоции только положительные! Очень здорово все прошло, с пацанами поиграли, пообщались. Очень круто!

После матча ребята еще долго не отпускали «спутниковцев», каждому хотелось продлить эти моменты нахождения рядом со своими кумирами, теми, чьей игрой они восхищаются, теми, кто является для них настоящим примером.

Дети просто счастливы, - поделился впечатлениями форвард «Юниора-Спутника» Алексей Фадеев. – Это самое главное! И хотя было достаточно холодно, но полученные эмоции трудно передать словами. Сам я лет десять не играл на открытой площадке. Мальчишки просто молодцы! И совсем немного нужно, чтобы сделать их счастливее.

Чтобы увидеть счастливые глаза ребенка порой нужно совсем немного. Достаточно внимания и человеческого тепла. В России много детских домов, тысячи семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, миллионы мальчишек и девчонок нуждаются в помощи и поддержке. Кардинально изменить такое положение у нас не получится, но подарить хотя бы двум десяткам ребятишек день, который они будут помнить очень долго, - в наших силах. Радость встречи, довольные лица и улыбки, слезы при расставании - вот те эмоции, которые увидели хоккеисты «Юниора-Спутника». И поверьте, это многого стоит!

Благодарим Евгения Копосова за торты, НТТК «Телекон» и Евгения Берстенева - за репортаж, руководство ДЮСАШ «Разведчик» за радушный прием.

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