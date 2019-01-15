Электронная регистрация на «Лыжню России – 2019» стартовала в Свердловской области
Сегодня, 18:42СпортФото: mil.ru
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В Свердловской области началась электронная регистрация на «Лыжню России – 2019», которая состоится 9 февраля 2019 года на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для регистрации будущим участникам «Лыжни России – 2019» необходимо заполнить анкету по ссылке.
9 февраля 2019 года соревнования пройдут на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле. Профессионалам предстоит преодолеть дистанцию в 10 км. Победители получать снегоходы.
Массовый забег составит 2023 км в знак 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, сообщает «Областная газета».
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